Грубауэр — о достижении Овечкина: не успеваешь следить за тем, кого он обходит

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Филип Грубауэр прокомментировал достижение Александра Овечкина, который в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) забил 578-й гол в карьере и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ, обойдя Марка Рекки.



«Даже не успеваешь следить за тем, кого он обходит, сначала Майк Босси, сегодня — Марк Рекки. Он годами работал над броском с неудобной руки. С тех пор как я появился в команде, он работает над этим броском, и сегодня это принесло плоды», — цитирует Грубауэра Washington Post.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.