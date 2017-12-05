Рекки: у Овечкина есть страсть к игре и голод на голы

Член Зала славы, трёхкратный обладатель кубка Стэнли Марк Рекки поделился мнением об игре Александра Овечкина, который обошёл его в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» капитан «Вашингтона» забросил 578-ю шайбу в карьере и вышел на чистое 20-е место.



«Он большой и мощный парень, и у него есть страсть к игре. Он умеет бросать, и у него есть голод на голы. Было здорово играть против него, потому что это был вызов. Его нельзя было полностью закрыть, но мы должны были стараться ограничить его. Это было сложно, потому что он очень сильный игрок», — сказал Рекки.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.