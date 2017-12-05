Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин забил 578-й гол и вошёл в топ-20 снайперов

В ночь с 4 на 5 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие шестеро россиян. Александр Овечкин забил 578-й гол в карьере и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Алексей Емелин отметились голевыми передачами. Иван Проворов завершил матч с показателем полезности "+2", а вратарь Антон Худобин пропустил четыре шайбы после 14 бросков и был заменён через 24 минуты игры.
События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон?
Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Бостон»
|10 из 14
|71,4
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|4
|0
|22.29
|-
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|1
|0
|22.31
|11 из 15
|0
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|3
|-1
|22.27
|-
|0
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|2
|2
|+2
|23.59
|-
|4
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+1
|0
|1
|+1
|18.48
|-
|6
|1
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