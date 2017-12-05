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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин забил 578-й гол и вошёл в топ-20 снайперов

Хоккей

В ночь с 4 на 5 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие шестеро россиян. Александр Овечкин забил 578-й гол в карьере и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Алексей Емелин отметились голевыми передачами. Иван Проворов завершил матч с показателем полезности "+2", а вратарь Антон Худобин пропустил четыре шайбы после 14 бросков и был заменён через 24 минуты игры.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон?
Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Худобин«Бостон»10 из 1471,43:5
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»1+104022.29-00
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+121022.3111 из 1501
Орлов (з)«Вашингтон»0+103-122.27-02
Проворов (з)«Филадельфия»022+223.59-40
Емелин (з)«Нэшвилл»0+101+118.48-61

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