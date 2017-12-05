Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин забил 578-й гол и вошёл в топ-20 снайперов

В ночь с 4 на 5 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось четыре матча, в которых приняли участие шестеро россиян. Александр Овечкин забил 578-й гол в карьере и вышел на чистое 20-е место в списке снайперов в истории НХЛ. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Алексей Емелин отметились голевыми передачами. Иван Проворов завершил матч с показателем полезности "+2", а вратарь Антон Худобин пропустил четыре шайбы после 14 бросков и был заменён через 24 минуты игры.

События дня НХЛ. Овечкин – первый из лучших! Забьёт ли 50 голов за сезон? Но победа далась «Вашингтону» дорогой ценой.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Худобин «Бостон» 10 из 14 71,4 3:5

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 4 0 22.29 - 0 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 2 1 0 22.31 11 из 15 0 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 3 -1 22.27 - 0 2 Проворов (з) «Филадельфия» 0 2 2 +2 23.59 - 4 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+1 0 1 +1 18.48 - 6 1

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