Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Коваленко: России нужно использовать любой шанс сыграть на ОИ, даже без флага

Хоккей

Глава профсоюза КХЛ, олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что сборная России должна поехать на Олимпиаду даже под нейтральным флагом. Сегодня, 5 декабря, МОК примет решение относительно участия России в Играх в Пхёнчхане.

«К сожалению, в нынешней ситуации от нас ничего не зависит, как, похоже, и от всех спортивных организаций в стране и мире. Есть подозрение, что вопрос будут решать скорее политики — и это самое печальное.

Воспоминания об ОИ-1992 не стираются из памяти. Мы действительно играли в свитерах без какой-либо национальной символики, и это, безусловно, раздражало. Но, с другой стороны, добавляло эмоций, если хотите, спортивной злости.

Нужно ли России ехать на ОИ в нейтральном статусе — это самая сложная тема. Моё частное, если хотите, выстраданное, мнение как бывшего спортсмена: нужно использовать любой шанс, чтобы участвовать в Олимпиаде. В конце концов, можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну. Самое главное — держать их в своём сердце. Но я надеюсь, что такого сложного выбора Россия всё-таки избежит. Давайте будем верить в чудо», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Кастрированные игры. Почему хоккейный мир вступился за Россию
Хоккейное братство или шкурный интерес?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент