Дебур – о драке Торнтона: Уилсон устроил эту дрянь умышленно, а Джо — мужик

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал драку, на которую нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон вызвал Джо Торнтона. Торнтон в концовке второго периода травмировал Ти Джея Оши, а драка состоялась в начале третьей двадцатиминутки.



«Если бы кто-то схватил Джо в запале сразу после этого хита, потому что подумал, что он позволил себе лишнего, у меня бы не было проблем. Но уйти в раздевалку, поразмышлять об этом, выйти на следующий период и в первой же смене устроить эту дрянь умышленно – это просто грязно.



Джо – настоящий мужик. Наша команда ценит, что этот 38-летний будущий член Зала славы ответил на вызов тренеров «Кэпиталз» и их «скамейки». Как можно это не ценить?» — цитирует ДеБура Russian Machine Never Breaks.

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Видео, в котором Оши получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео драки можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».