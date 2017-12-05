Гол Овечкина с колена, пас Кучерова и другие моменты недели НХЛ в супер слоу-мо

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки супер слоу-мо.



В видео попали гол Александра Овечкина с колена в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», шайба Артёма Анисимова в игре с «Даллас Старз», шайба Сидни Кросби в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг», гол Стивена Стэмкоса с передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва в игре с «Бостон Брюинз», невероятный сейв Кэри Прайса клюшкой в падении и другие моменты.

Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера? Кучеров прервал серию без голов, защитников прорвало, Худобин снова смотрит хоккей со стороны, а Голдобина вызвали в НХЛ.

Видео моментов недели можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.