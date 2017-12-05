Журналисты выбрали 12 игроков для участия в Матче звёзд КХЛ

4 декабря завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва на Матче звёзд КХЛ 2018 года в Астане. По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырёх дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих девять различных клубов КХЛ.

Дивизион Боброва: вратарь Райан Запольски («Йокерит»), защитник Патрик Херсли (СКА), нападающий Никита Гусев (СКА).

Дивизион Тарасова: вратарь Юлиус Гудачек («Северсталь»), защитник Войтех Мозик («Витязь»), нападающий Павел Падакин (ХК «Сочи»).

Дивизион Харламова: вратарь Эмиль Гарипов («Ак Барс»), защитник Никита Трямкин («Автомобилист»), нападающий Дэн Секстон («Нефтехимик»).



Дивизион Чернышёва: вратарь Алексей Красиков («Сибирь»), защитник Евгений Медведев («Авангард»), нападающий Алексей Бывальцев («Амур»)



Первые 16 участников Матча звёзд КХЛ были выбраны по итогам голосования болельщиков. Завершающим этапом формирования составов звёздных сборных станет решение департамента проведения соревнований КХЛ.