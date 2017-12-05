Арену Сиэтла модернизируют за $ 600 млн, чтобы получить команду НХЛ

Городской совет Сиэтла достиг договорённости с компанией «Оак Вью Груп» о проведении модернизации стадиона «Ки-Арена», на которую компания потратит $ 600 млн.

Как сообщает TSN, «Оак Вью Груп» нацелен на приобретение команды НХЛ и хочет превратить «Ки-Арену» в высококлассную хоккейную и концертную площадку, которая в будущем может стать также домом для команды НБА. Компания собирается завершить модернизацию стадиона к осени 2020 года.



«Ки-Арена» была открыта в 1962 году и модернизирована в 1995-м. До 2008 года там играла команда НБА «Суперсоникс», которая потом переехала в Оклахому. Сейчас на арене выступает клуб женской НБА.