Голкипер «Сибири» Салак не попал в заявку на матч с «Металлургом»

Стал известен состав новосибирской «Сибири» на матч с магнитогорским «Металлургом». Не попал в заявку на матч чешский голкипер новосибирского клуба Александр Салак. 30-летний вратарь в нынешнем сезоне провёл 28 встреч, не записав на свой счёт ни одного шат-аута при коэффициенте надёжности 2,70 и проценте отражённых бросков 91,1.
Красиков (Рейзвих);
Сигарёв — Закриссон — Бергстрём, Верещагин — Ермаков;
Коньков — Основин — Энлунд, Демидов — Воробьёв;
Иванов — Шаров — Зырянов, Игнатович — Наумов;
Ткаченко — Горбунов — Первушин, Лукин — Морозов.
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