Голкипер «Сибири» Салак не попал в заявку на матч с «Металлургом»

Стал известен состав новосибирской «Сибири» на матч с магнитогорским «Металлургом». Не попал в заявку на матч чешский голкипер новосибирского клуба Александр Салак. 30-летний вратарь в нынешнем сезоне провёл 28 встреч, не записав на свой счёт ни одного шат-аута при коэффициенте надёжности 2,70 и проценте отражённых бросков 91,1.



Красиков (Рейзвих);

Сигарёв — Закриссон — Бергстрём, Верещагин — Ермаков;

Коньков — Основин — Энлунд, Демидов — Воробьёв;

Иванов — Шаров — Зырянов, Игнатович — Наумов;

Ткаченко — Горбунов — Первушин, Лукин — Морозов.

«Сибирь» ещё поборется за плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Барыс» тоже прервут серии поражений.