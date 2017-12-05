Каспарайтис: Бучневичу помогло отсутствие такого давления в НХЛ, как на Якупова

Известный защитник, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал результативную игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича. За 26 матчей россиянин набрал 20 (9+11) очков, повторив личный результат прошлого сезона.

«Конечно, появилось доверие со стороны главного тренера «Рейнджерс» Алена Виньо. Павел играет в первом звене своей команды, и делает это успешно. Но нужно понимать, что доверяют тому, кто показывает себя с лучшей стороны. Помню, когда Бучневич только появился в команде. В клубе сразу сказали, что это талантливый форвард. Да, пришлось какое-то время играть в АХЛ, но ничего страшного. Просто так в первой тройке нападения никому играть не дадут.

Бучневичу в какой-то степени помогло, что он пришёл в лигу в числе рядовых хоккеистов. На него не было звёздного давления, как на Кросби, Овечкина или Макдэвида, когда эти ребята начинали играть в НХЛ. Даже на Якупова было большое давление, ведь его выбирали в первом раунде под первым номером. В случае с Бучневичем всё по-другому. Человеку дали шанс, он им воспользовался», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Итоги недели НХЛ с Дарюсом Каспарайтисом читайте на «Чемпионате» сегодня.