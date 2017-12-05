Кошелев: пусть защита «Авангарда» продолжает забивать, а нападающие исправятся

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев поделился мнением о слабых местах в игре своей команды.



«Последний месяц в усиленном режиме работал, готовился – по две тренировки в день. Восстанавливался после травмы. С каждым днём всё больше прогрессировал.



Не хватает завершения. Моментов у нас много, нужно их реализовывать, что тут ещё сказать. Нужно выходить и выигрывать, команда долго не побеждала, думаю, все соскучились по победам.



Что плохого в том, что забивают защитники? Пусть в том же духе продолжают, а нападающие будут исправляться», — цитирует Кошелева официальный сайт клуба.

«Сибирь» ещё поборется за плей-офф. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Барыс» тоже прервут серии поражений.