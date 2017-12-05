«Амур» взял верх над «Куньлунем», Коларж набрал два очка

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:1. Первая встреча команд, проходившая 3 ноября, завершилась в пользу «Ред Стар» — 4:3 ОТ.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ушенин и Ян Коларж. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счёт Роман Граборенко.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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