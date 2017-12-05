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«Амур» взял верх над «Куньлунем», Коларж набрал два очка

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:1. Первая встреча команд, проходившая 3 ноября, завершилась в пользу «Ред Стар» — 4:3 ОТ.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ушенин и Ян Коларж. Единственный гол «Куньлуня» записал на свой счёт Роман Граборенко.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Ушенин Владислав (Горшков, Коларж) – 12:38 (5x5), 1:1 – Граборенко (Вольски, Лессио) – 14:42 (5x5), 2:1 – Коларж (Бывальцев) – 23:36 (5x4)

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