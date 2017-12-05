Палушай: сборная США не расстроится, если место России на ОИ займёт Беларусь

Американский хоккеист Аарон Палушай поделился мнением о возможном отстранении хоккейной сборной России от Олимпиады.



«На мой взгляд, отстранение россиян от участия в Олимпиаде станет неудачным и несправедливым решением. Честно говоря, я не в курсе всего происходящего, но, если не существует доказательств того, за что их могут наказать, подобный ход будет нечестным. Надеюсь, этого не произойдёт, и россияне смогут поехать в Пёнчхан. Хотя если всё-таки им запретят, было бы здорово увидеть хоккейную сборную Беларуси в качестве замены. Всё-таки я знаком со многими ребятами из команды, выступал за минское «Динамо», так что меня многое связывает с вашей страной. Но понятия не имею, насколько реален подобный сценарий.



Кстати, сборная России ведь должна выступить в одной группе с моими соотечественниками американцами. Думаю, в сборной США не расстроятся, если место россиян займут белорусы. Хотя все участники Олимпиады в любом случае сильны, и победить каждого из них будет тяжело. Как ни парадоксально, но в отсутствие хоккеистов из НХЛ нас ждёт весьма интересный турнир», — цитирует Палушая Tut. by.

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