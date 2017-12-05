Рассказов — о просьбе занять 7 млн рублей: сказал, что можете даже не возвращать

Нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Рассказов поделился мнением о возможности подписания нового контракта.



«Вы посмотрите, какая интересная заруба за место в плей-офф назревает в Восточной конференции. Наша команда набрала ход, мы бьемся в каждом матче, тут не до мыслей о контракте. Тем более, у самого меня на льду пока далеко не все получается. Хочется показать, на что я способен, заслужить доверие партнеров. Если все сложится, то и проблем с новым контрактом точно не будет.



Слухи о моей зарплате? Меня особенно повеселил один мой товарищ, который попросил занять ему 7 миллионов рублей. Я ответил: «Без вопросов. Можешь даже не возвращать». А вообще у всей этой ситуации есть один большой плюс. Мне написали десятки друзей и знакомых, в том числе те, с кем мы давно не общались. Почти все они адекватно оценили происходящее, а у меня появилась возможность с ними немного пообщаться», — приводит слова Рассказова 8 News.



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