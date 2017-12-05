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Карпентер: в третьем периоде нужно было вытаскивать игру, а «Куньлунь» удалялся

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Амуром» (1:2).

«Игра прошла достаточно хорошо. Мы сделали некоторые корректировки в обороне, в меньшинстве сыграли лучше и более агрессивно, сократив количество бросков по своим воротам.

Удаления продолжают оставаться нашей проблемой, особенно в третьем периоде, когда нужно было вытаскивать матч. Мы остались втроём, и это забрало очень много сил», — приводит слова Карпентера официальный канал «Амура» в YouTube.

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