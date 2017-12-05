Мартемьянов: «Амур» играет десятый матч за 19 дней, такого режима нет ни у кого

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от игры с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Матч был очень хороший, немного напоминал игры плей-офф. Спасибо игрокам „Амура“ что дотерпели, стойко отыграли третий период. Честно говоря, силы у игроков сейчас на низком уровне, за девятнадцать дней сыгран десятый матч. Такого режима работы ни у одной команды КХЛ в этом сезоне не было.



Слышать свист болельщиков не очень приятно и команде, и мне. Если есть претензии к команде — мне предъявляйте, а парней не трогайте», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Амура» в YouTube.

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