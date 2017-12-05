Ночная лига в Еврейской АО стартует 9 декабря — 8 команд в 2 дивизионах

В августе этого года президент Федерации хоккея Еврейской АО Эдуард Клейман принял участие во Всероссийской конференции Ночной хоккейной лиги, которая проходила в Москве. Впечатлённый увиденным, биробиджанский спортивный деятель решил подключить хоккеистов Еврейской автономии к популярному всероссийскому турниру.



Вернувшись в Биробиджан, представитель НХЛ в ЕАО рассказал о своём намерении местным шайбистам. Эдуард Клейман объявил, что в прежнем виде чемпионат области по хоккею с шайбой, который проводился несколько лет, исчерпал себя — для спортивного роста нужно двигаться дальше, не оставаясь в стороне от общероссийских соревнований.



«Не все местные команды решились принять участие в Ночной хоккейной лиге. В дивизионе „18+“ будут соревноваться биробиджанские „Октан“, „Тафгай“, „Легион“, а также „Феникс“ из поселка Николаевка Смидовичского района и „Беркут“ из Облучья. В дивизионе „40+“ сразятся две команды из Амурской области и одна из Еврейской автономии — в рамках первого регионального турнира НХЛ», — рассказал Эдуард Клейман.

Бахмутов: пришло время Ночной лиге расти не только вширь, но и вглубь Любительский хоккей в России продолжает набирать обороты.