Павел Буре: поддерживаю хоккеистов, желающих поехать на ОИ при любом сценарии

Выдающийся российский хоккеист, президент Лиги Легенд Павел Буре прокомментировал предстоящее решение МОК по допуску России к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.



– Считаные часы остались перед решением МОК по поводу участия сборной России на Олимпиаде. Какие у вас предчувствия?

– Надеемся на лучшее. Что касается хоккея, то у нашей федерации очень хорошие отношения с ИИХФ. Другие федерации высказались в поддержку нашей сборной. Сборная России по хоккею всегда соблюдала правила, никогда никаких проблем с допингом у неё не было.



– Тем не менее прогнозы не самые утешительные. Отстранить могут всю делегацию, и всех спортсменов будут рассматривать к допуску индивидуально.

– Олимпиада – уникальное событие, к которому спортсмены готовятся всю жизнь. Как они туда поедут – задача определённых людей, которые будут делать всё, чтобы наши ребята были там достойно представлены.

– Последнее российское золото в хоккее было добыто не под флагом нашей страны. Как вы спустя годы воспринимаете ту победу?

– Однозначно как победу нашей страны. Я сам вырос в СССР, сейчас мы живём в России. Для меня это единая страна. Просто это был переходный период. В любом случае это была победа российского хоккея.



– Какое бы ни было решение МОК, все хоккеисты всё равно хотят принять участие в Олимпиаде.

– Как спортсмен, я, конечно, понимаю и поддерживаю их стремление поехать на Игры при любом сценарии. Мы не говорим сейчас о нейтральном флаге или гимне, пока ещё не было решения. Кстати, гимн будут играть не на каждом матче, а только однажды – в конце турнира и только в случае победы. Насколько я знаю, ИИХФ, в случае победы России, разрешит спеть нашей команде наш гимн на льду", — рассказал Буре «Чемпионату».



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