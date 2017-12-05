«Сибирь» уступила «Металлургу», потерпев 5-е поражение подряд

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Павла Зубова не может одержать победу на протяжении пяти встреч подряд.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Андрей Ермаков. У «Металлурга» заброшенными шайбами сумели отметиться Владислав Калетник и Мэтт Эллисон.



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