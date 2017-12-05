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«Сибирь» уступила «Металлургу», потерпев 5-е поражение подряд

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Павла Зубова не может одержать победу на протяжении пяти встреч подряд.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Андрей Ермаков. У «Металлурга» заброшенными шайбами сумели отметиться Владислав Калетник и Мэтт Эллисон.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Ермаков (Бергстрём) – 02:43 (5x5), 1:1 – Калетник – 06:24 (5x5), 1:2 – Эллисон (Ли) – 37:43 (5x5)
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