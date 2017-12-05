Константин Макаров подписал контракт с новокузнецким «Металлургом»

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт до конца сезона с 32-летним нападающим Константином Макаровым, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



Константин Макаров — воспитанник уфимского хоккея. В текущем чемпионате выступал в КХЛ за «Куньлунь», в 10 матчах набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2», также сыграл в ВХЛ за «КРС Хэйлунцзян» — 10 матчей, 11 (4+7) очков, полезность «+1». В составе клуба из Харбина имел самое высокое игровое время, проводя в среднем на площадке за матч 24 минуты.

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