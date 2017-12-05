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«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию

Хоккей

«Авангард» дома в серии буллитов одолел «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 2:1 Б. «Ястребы» прервали серию поражений из четырёх игр.

Счёт на 26-й минуте встречи открыла команда хозяев, заброшенной шайбой отметился форвард Михаил Фисенко. «Автомобилист» сравнял счёт через две минуты усилиями Михала Чайковски. Больше в основное время и в овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок сделал Илья Михеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Фисенко (Файзуллин, Минеев) – 25:40 (5x5), 1:1 – Чайковски (Кинг) – 27:48 (5x5), 2:1 – Михеев – 65:00 ( ПБ)

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