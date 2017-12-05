«Авангард» в серии буллитов одолел «Автомобилист», прервав неудачную серию

«Авангард» дома в серии буллитов одолел «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 2:1 Б. «Ястребы» прервали серию поражений из четырёх игр.



Счёт на 26-й минуте встречи открыла команда хозяев, заброшенной шайбой отметился форвард Михаил Фисенко. «Автомобилист» сравнял счёт через две минуты усилиями Михала Чайковски. Больше в основное время и в овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок сделал Илья Михеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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