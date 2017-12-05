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«Барыс» переиграл «Трактор» и одержал первую победу после паузы на Евротур

Хоккей

В Астане местный «Барыс» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Команда Евгения Корешкова прервала свою неудачную серию из семи поражений.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джеймс Райт, Дмитрий Шевченко, Найджел Доус и Линден Вей. У «Трактора» голы на свой счёт записали Максим Якуценя, Иван Вишневский и Виталий Кравцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4 : 3
1:0, 1:1, 1:2, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Райт (Старченко) – 03:42 (5x5), 1:1 – Якуценя (Виделль, Полыгалов) – 20:15 (5x5), 2:1 – Шевченко – 31:28 (5x5), 2:2 – Вишневский (Якуценя, Рыбаков) – 45:44 (5x4), 2:3 – Кравцов (Кручинин) – 47:36 (5x5), 3:3 – Доус (Фрэттин) – 52:48 (5x5), 4:3 – Вей (Фрэттин) – 60:31 (4x3)

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