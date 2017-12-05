«Барыс» переиграл «Трактор» и одержал первую победу после паузы на Евротур

В Астане местный «Барыс» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Команда Евгения Корешкова прервала свою неудачную серию из семи поражений.



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джеймс Райт, Дмитрий Шевченко, Найджел Доус и Линден Вей. У «Трактора» голы на свой счёт записали Максим Якуценя, Иван Вишневский и Виталий Кравцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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