Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб национальной сборной объявил состав на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).



Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»).



Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все – СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА).

СКА и ЦСКА «съели» сборную. Кого Знарок позвал на Кубок Первого канала Последний старт перед Олимпиадой. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.