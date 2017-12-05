Состав олимпийской сборной России на MECA Hockey Games

Тренерский штаб сборной России озвучил имена олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в MECA Hockey Games в Норвегии.



Вратари: Илья Самсонов («Металлург» Мг), Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»).

Защитники: Михаил Науменков (ЦСКА), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Артём Зуб, Егор Рыков (оба — СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – «Спартак»), Альберт Яруллин («Ак Барс»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Максим Карпов, Виктор Тихонов (все – СКА), Александр Хохлачёв («Спартак»), Алексей Макеев («Витязь»).



Тренерский штаб команды: Илья Воробьёв и Игорь Ефимов.



Турнир MECA Hockey Games пройдёт в Норвегии в городе Хаммаре с 13 по 16 декабря. Помимо олимпийской сборной России в нём примут участие национальные команды Норвегии, Словакии и Франции.



Матчи сборной России:

14 декабря (четверг), 22:00*. Россия – Норвегия

15 декабря (пятница),18:00. Словакия — Россия

16 декабря (суббота),15:00. Франция — Россия



* Московское время.