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«Югра» упустила гандикап в три гола в игре с «Ладой», проиграв 11-й раз подряд

Хоккей

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от тольяттинской «Лады», уступив на домашнем льду со счётом 3:4 ОТ. Для команды Анатолия Емелина поражение стало одиннадцатым подряд.

В составе ханты-мансийского клуба голы на свой счёт записали Архип Неколенко, Константин Майоров и Максим Пестушко. У «Лады» заброшенными шайбами отметились Игорь Скороходов, Иржи Новотны, Станислав Бочаров и Денис Зернов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
3 : 4
3:1, 0:1, 0:1, 0:1
Лада
Тольятти
1:0 – Неколенко (Варфоломеев, Пестушко) – 04:37 (5x5), 2:0 – Майоров (Панов, Анкудинов) – 08:11 (5x5), 3:0 – Пестушко (Варфоломеев) – 10:23 (5x4), 3:1 – Скороходов (Дьяков, Белоусов) – 16:59 (5x5), 3:2 – Новотны (Стрельцов) – 38:29 (5x5), 3:3 – Бочаров – 59:59 (5x5), 3:4 – Зернов – 62:16 (3x3)

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