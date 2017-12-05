«Югра» упустила гандикап в три гола в игре с «Ладой», проиграв 11-й раз подряд

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от тольяттинской «Лады», уступив на домашнем льду со счётом 3:4 ОТ. Для команды Анатолия Емелина поражение стало одиннадцатым подряд.



В составе ханты-мансийского клуба голы на свой счёт записали Архип Неколенко, Константин Майоров и Максим Пестушко. У «Лады» заброшенными шайбами отметились Игорь Скороходов, Иржи Новотны, Станислав Бочаров и Денис Зернов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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