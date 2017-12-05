25 из 27 игроков сборной России на Евротуре представляют СКА и ЦСКА

В состав сборной России на Кубок Первого канала вошли 25 хоккеистов из московского ЦСКА и петербургского СКА. Только два человека в составе национальной команды представляют другие клубы — вратарь Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга» и защитник Илья Любушкин из ярославского «Локомотива».



ЦСКА отправил в сборную 10 хоккеистов, петербургская команда — 15.



Второй этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.



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СКА и ЦСКА «съели» сборную. Кого Знарок позвал на Кубок Первого канала Последний старт перед Олимпиадой. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.