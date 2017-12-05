Е. Корешков: «Барыс» преодолел важный барьер, но сразу крушить всех не получится

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:3 ОТ).



«Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер. Матч тяжёлый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с «Металлургом» могли взять одно-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное — довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче.



Думаю, эта победа поднимет и психологическое состояние. Но чтобы команда взяла и резко выбралась из такого положения, начала всех крушить — так не бывает. Всё будет поэтапно, и, я думаю, всё у нас получится», — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

«Барыс» переиграл «Трактор» и одержал первую победу после паузы на Евротур