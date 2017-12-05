Гатиятулин: не против вновь встретиться с «Барысом» на этапе плей-офф

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:4 ОТ).



«Тяжелый матч. В первом периоде соперник начал активно, уверенности нам немного не хватало, но потом выровняли игру. Допустили ненужные ошибки, пропустили голы и получили ненужное удаление в средней зоне, чем и воспользовался соперник.



Все игры важны, в каждом матче хочется набирать очки. Сегодня тем более, мы соседи по турнирной таблице, на этом тоже сделали акцент перед игрой. Сезон продолжается, готовимся к следующему матчу.



Не против ли снова встретится с „Барысом“ в плей-офф? Не против», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Барыса».

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