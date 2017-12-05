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«Северсталь» уступила «Йокериту», проиграв пятый матч из шести последних

Хоккей

В Череповце местная «Северсталь» уступила финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Александра Гулявцева потерпела поражения в пяти последних матчах из шести.

В составе хозяев голами сумели отметиться Дмитрий Кагарлицкий и Валерий Васильев. У «Йокерита» заброшенные шайбы на свой счёт записали Хенри Иконен, Томми Кивистё и Марко Анттила.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 3
1:0, 0:3, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Кагарлицкий (Евсеенков, Чернов) – 15:54 (5x5), 1:1 – Иконен (Палола, Гилрой) – 22:49 (5x4), 1:2 – Кивистё (Норман, Толванен) – 34:54 (5x5), 1:3 – Анттила (Кивистё, Хухтала) – 36:59 (5x5), 2:3 – Васильев (Кагарлицкий, Бумагин) – 43:20 (5x4)
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