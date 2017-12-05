«Северсталь» уступила «Йокериту», проиграв пятый матч из шести последних

В Череповце местная «Северсталь» уступила финскому «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Александра Гулявцева потерпела поражения в пяти последних матчах из шести.



В составе хозяев голами сумели отметиться Дмитрий Кагарлицкий и Валерий Васильев. У «Йокерита» заброшенные шайбы на свой счёт записали Хенри Иконен, Томми Кивистё и Марко Анттила.



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