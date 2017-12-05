Аболс: грубые ошибки привели к счёту 0:3, но «Лада» воспользовалась шансом

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс подвёл итоги встречи с «Югрой» (4:3 ОТ).



«Игру можно разделить на первые 10 минут и затем ещё 50 минут. Не могу сказать, что мы вышли неготовыми. Но наши грубые ошибки в зоне обороны и необоснованные удаления привели к счету 0:3. Игры в численном большинстве было предостаточно, но сегодня наше большинство было слабым. Мы ничего не реализовали. Ключевой момент пришелся на концовку второго периода, когда мы забили второй гол и нам оставался реальный шанс спастись. Мы им воспользовались, ребята молодцы, что не опустили руки и вырвали победу в овертайме», — цитирует тренера официальный сайт «Югры».

«Югра» упустила гандикап в три гола в игре с «Ладой», проиграв 11-й раз подряд