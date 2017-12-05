Емелин: «Югра» умудрилась вести по счёту и проиграть, у нас короткая «скамейка»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями от матча с тольяттинской «Ладой», в котором его команда упустила преимущество в три шайбы (3:4 ОТ).



«Что здесь сказать: умудрились вести по счёту и проиграть. В команде одни стараются и бьются, а другие пропускают. Сегодня молодёжь решили не ставить на матч, дали другим поиграть. Но пропускают одни и те же. У нас короткая «скамейка», и мы не можем что-либо сделать», — приводит слова Емелина официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

«Югра» упустила гандикап в три гола в игре с «Ладой», проиграв 11-й раз подряд