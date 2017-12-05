Дубль Афиногенова помог «Витязю» взять верх над «Спартаком»

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение от подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 2:6. Команда Валерия Белова выиграла свой третий матч подряд.



В составе хозяев голами отметились Максим Трунёв и Лукаш Радил. У «Витязя» заброшенные шайбы на свой счёт записали Дмитрий Сёмин, Борна Рендулич, Роман Горак, Войтех Мозик и Максим Афиногенов, оформивший дубль.



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