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Дубль Афиногенова помог «Витязю» взять верх над «Спартаком»

Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене потерпел поражение от подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 2:6. Команда Валерия Белова выиграла свой третий матч подряд.

В составе хозяев голами отметились Максим Трунёв и Лукаш Радил. У «Витязя» заброшенные шайбы на свой счёт записали Дмитрий Сёмин, Борна Рендулич, Роман Горак, Войтех Мозик и Максим Афиногенов, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 6
0:1, 0:4, 2:1
Витязь
Московская область
0:1 – Сёмин (Ворошило) – 08:35 (5x5), 0:2 – Афиногенов – 20:30 (5x5), 0:3 – Афиногенов (Семёнов, Швец-Роговой) – 23:53 (5x5), 0:4 – Рендулич (Мюттюнен) – 24:35 (5x5), 0:5 – Горак – 38:54 (5x5), 1:5 – Трунёв (Воронин) – 47:25 (5x5), 2:5 – Радил (Калинин, Максвелл) – 50:30 (5x4), 2:6 – Мозик (Мозик, Сёмин) – 54:41 (5x4)
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