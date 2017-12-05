Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом

Сборная России не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Такое решение было принято путём голосования членов исполкома Международного олимпийского комитета, заседание которого проходит в Лозанне, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета. МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.



В основе этого вердикта лежат выводы комиссий организации под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда, которые провели расследование на основании показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.



Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.

Белый флаг как красная тряпка. Почему хоккеистам нужно ехать на Олимпиаду Даже под белым флагом. Они сыграют за себя, несправедливо дисквалифицированных и всю Россию.