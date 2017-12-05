Нужно ли сборной России по хоккею ехать на Олимпиаду?

Сборная России не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под своим флагом. Такое решение было принято на основании голосования членов исполкома Международного олимпийского комитета, заседание которого проходит в Лозанне, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета. МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.



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