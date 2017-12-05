Епанчинцев — о Беспалове: нельзя винить его за поражение, проиграла вся команда

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение красно-белых от подольского «Витязя» (2:6), а также сказал о том, что предстоит разговор с голкипером команды Никитой Беспаловым по поводу сломанной клюшки о борт.

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«К сожалению, бывают такие игры, когда не всё получается, даже несмотря на хороший первый период. Переоценка своих возможностей, подтолкнула на такой результат. Сделаем анализ и разбор игры. Следующий матч — дерби «Спартак» — ЦСКА, будем настраиваться и готовиться. Неудобный соперник, такое бывает – это хоккей. Причину будем выяснять.

Чем вызвана обратная замена Никиты Беспалова? Мы планировали его на дерби с ЦСКА. Беспалова нельзя винить, проиграли мы все. Для уверенности выпустили его в третьем периоде. Естественно, если бы счёт был другой, могло всё случиться по-другому. В данной ситуации посчитали это нужным. Удар Беспалова клюшкой по борту — это эмоции. Согласен, надо держаться. Ещё обсудим этот момент», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.