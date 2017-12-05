Каспарайтис: если хоккеисты поедут на ОИ, все будут знать — это сборная России

Известный защитник, олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды Дарюс Каспарайтис поделился мнением о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018.



«Когда мы в 1992 году выигрывали Олимпиаду под нейтральным флагом, были другие понятия. Страны, по сути, не было. Сейчас есть страна. Не знаю, кто это решает — сами игроки или руководство. Как хоккеист, ты хочешь играть под любым флагом. Все игроки знают, в какой стране живут, за кого играют, кого представляют. Если хоккейная сборная поедет выигрывать олимпийские медали, все будут знать, что это сборная России. Для многих это может быть последним шансом. Скорее всего, решение примут политики на самом высоком уровне. Посмотрим, разрешат ли и как всё это будет выглядеть», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборная России по хоккею хочет принять участие в ОИ-2018