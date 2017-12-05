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Петербургский СКА первым обеспечил себе участие в плей-офф-2018

Хоккей

Действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА стал первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне.

СКА после 39 матчей набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. Поскольку череповецкая «Северсталь» проиграла дома финскому «Йокериту» (2:3), петербургский клуб уже не опустится ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф.

Команда Олега Знарка за 39 матчей забросила 168 шайб, пропустив только 64.

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