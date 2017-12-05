ЦСКА на выезде обыграл рижское «Динамо», продлив серию побед до девяти

ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ на выезде обыграл рижское «Динамо» (1:0). Победная серия московского клуба достигла девяти матчей.

Единственную шайбу в матче записал на свой счёт канадский защитник Мэт Робинсон, реализовавший большинство на 43-й минуте. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил 14 бросков и оформил четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне. Московский клуб сумел сохранить свои ворота на замке в третий раз подряд.