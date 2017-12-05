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ЦСКА на выезде обыграл рижское «Динамо», продлив серию побед до девяти

Хоккей

ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ на выезде обыграл рижское «Динамо» (1:0). Победная серия московского клуба достигла девяти матчей.

Единственную шайбу в матче записал на свой счёт канадский защитник Мэт Робинсон, реализовавший большинство на 43-й минуте. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил 14 бросков и оформил четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне. Московский клуб сумел сохранить свои ворота на замке в третий раз подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Робинсон (Петров, Киселевич) – 42:28 (5x4)
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