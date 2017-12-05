Новиков: России нужно в приказном порядке ехать на ОИ — это настоящий патриотизм

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение МОК по допуску России к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.



«Ситуация сложная, самое главное, чтобы в этот тяжёлый исторический момент мы сплотились, поэтому, считаю, нужно в приказном порядке ехать на Олимпиаду. Проводить атлетов, как героев, на Красной площади, с военным парадом. Но ещё важнее — встретить их как героев, как бы они ни выступили. Сложностей очень много, моральный удар тяжёлый, спортсмены даже не могут участвовать в церемониях открытия и закрытия. Но никто не имеет права распоряжаться судьбой человека, он сам должен решать всё. Патриотизм не только во флаге, патриотизм у каждого в душе. В этом плане каждый наш олимпиец, который будет участвовать в играх, покажет настоящий патриотизм», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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