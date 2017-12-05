Президент ИИХФ считает, что КХЛ обязана отпустить легионеров на Олимпиаду

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился новыми подробностями телефонного разговора с главой IIHF Рене Фазелем.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом

«Позиция ИИХФ заключается в том, что любой иностранный игрок КХЛ, включённый своей хоккейной федерацией для участия в олимпийском турнире, должен быть отпущен КХЛ, потому что олимпийский турнир санкционирован ИИХФ, а КХЛ и Федерация хоккея России являются членами ИИХФ», — цитирует Маккензи Фазеля в своём «твиттере».