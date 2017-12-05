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Президент ИИХФ считает, что КХЛ обязана отпустить легионеров на Олимпиаду

Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился новыми подробностями телефонного разговора с главой IIHF Рене Фазелем.

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом

«Позиция ИИХФ заключается в том, что любой иностранный игрок КХЛ, включённый своей хоккейной федерацией для участия в олимпийском турнире, должен быть отпущен КХЛ, потому что олимпийский турнир санкционирован ИИХФ, а КХЛ и Федерация хоккея России являются членами ИИХФ», — цитирует Маккензи Фазеля в своём «твиттере».

Фазель сообщил, что ИИХФ нужны сутки для осознания решения МОК по РФ
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