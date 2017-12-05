Ковальчук: надо обязательно ехать на Олимпиаду! Отказаться – значит сдаться

Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о запрете участия сборной России в ОИ-2018 под своим флагом.



«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться – значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет. Мы, спортсмены, вне политики. Для нас это ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого не обязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, даст бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споём гимн.



Есть чувство досады, что политика превзошла спорт. Ведь всегда говорили, что спорт — вне политики. Олимпиада – это центральное событие в хоккее в любом случае. И мы должны быть там. Не скажу, что есть какая-то обида в связи с решением. Скорее, недопонимание. Ведь мы всего лишь спортсмены, которые каждый день тренируются, делают свое дело и мечтают представлять свою страну. Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть! Мы знаем, что мы россияне, что мы представляем лучшую страну в мире. Думаю, наши болельщики еще больше будут нас поддерживать. И мы попытаемся сделать всё, чтобы оправдать надежды людей», — передаёт слова Ковальчука корреспондент«Чемпионата» Павел Панышев.



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«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.