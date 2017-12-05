Президент КХЛ Чернышенко выведен из состава координационной комиссии ОИ-2022

Международный олимпийский комитет, отстранивший сборную России от предстоящих зимних Игр-2018 в Пхёнчхане, вынес также санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников.



Так, принято решение вывести нынешнего президента КХЛ Дмитрия Чернышенко (бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014») из состава координационной комиссии Олимпиады в Пекине-2022.



Напомним, сборная России не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Такое решение было принято путём голосования членов исполкома Международного олимпийского комитета, заседание которого проходит в Лозанне, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Сборная России по хоккею хочет принять участие в ОИ-2018