Ялонен: «Северсталь» сегодня была даже лучше, чем «Йокерит»

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен подвёл итоги встречи с «Северсталью» (3:2).



«Нам было тяжело. Хорошая игра. Я считаю, что «Северсталь» была даже лучше, чем мы. Мы получили слишком много удалений, но потом забили свои голы. В третьем периоде у нас было несколько хороших моментов. В целом я доволен сегодняшней игрой и результатом.



В первом периоде хорошо играл соперник. Наверное, это самая главная причина, почему мы плохо начали матч. Я считаю, сделали, что могли, но соперник был лучше в начале», — цитирует Ялонена официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» уступила «Йокериту», проиграв пятый матч из шести последних