Сборная России по хоккею обратилась с письмом к Владимиру Путину

Как стало известно «Чемпионату», сборная России по хоккею в полном составе обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поехать на Олимпийские игры 2018 года.



Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев. Ранее «Чемпионат» сообщал, что хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для участия в соревнованиях под российским флагом.



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«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.