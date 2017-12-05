Занковец: при таком количестве удалений «Словану» тяжело рассчитывать на успех

Главный тренер братиславского «Слована» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от встречи с «Торпедо», которая завершилась поражением его команды со счётом 1:4.



«Получилась боевая игра. К сожалению, нам пришлось много действовать в обороне, но в этом компоненте мне упрекнуть ребят не в чем. К сожалению, было слишком много удалений. При таком их количестве рассчитывать на успех довольно сложно», — приводит слова Занковца официальный сайт «Торпедо».



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«Торпедо» дома уверенно обыграло «Слован»