Скудра: «Торпедо» сыграло солидно, глаза горели перед домашними трибунами

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи со «Слованом» (4:1).



«Боевой, живой матч с обилием борьбы. Мы соскучились по домашнему льду и по домашним трибунам после тяжелой поездки. У всех горели глаза, ребята были заряжены с первых смен. В первом периоде мы много играли в зоне атаки, зарабатывали большинство. В этом компоненте у нас пока не все хорошо. Но мы продолжали действовать агрессивно, создали много моментов. После сложного матча в Москве это было очень важно для нас. В итоге смогли забить четыре гола, и для нас это небольшой успех. Моментов много, работаем над реализацией.



В третьем периоде было тяжело, «Слован» добавил и создал для нас ряд непростых моментов. Но мы выстояли, хорошо сыграли в меньшинстве, где-то подтащил Станислав Галимов. В концовке довольно солидно сыграли на победу, с которой я всех и поздравляю», — цитирует Скудру официальный сайт «Торпедо».



«Торпедо» дома уверенно обыграло «Слован»