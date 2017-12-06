Майоров: возможно, ФХР обсудит вопрос участия сборной на ОИ-2018 с Госдумой

Вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров рассказал, как будет приниматься решение о том, примет ли сборная России по хоккею участие в Играх-2018.



«Пока объяснить процедуру по принятию решения об участии на Олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом я не могу. Очевидно, правление ФХР проведёт консультацию с Министерством спорта, возможно даже с Госдумой, где имеется соответствующий комитет. Сама федерация решать такое не может, ведь это полное пренебрежение государственным флагом, гимном, нашей честью, принадлежностью спортсмена к стране. Это слишком сложный вопрос, на данную секунду ответа у меня нет», — сказал Майоров в интервью RT.

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.