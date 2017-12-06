«Рейнджерс» вызвали из АХЛ голкипера Георгиева

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб принял решение вызвать из клуба АХЛ «Хартфорд Вулфпак» российского голкипера Александра Георгиева.

Как сообщается на официальном сайте «Рейнджерс», данное решение связано с болезнью шведского вратаря команды Хенрика Лундквиста. Он подхватил грипп и не примет участия в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз», который начнётся 6 декабря в 03:30 мск.

Георгиев с 2009 по 2014 год выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский ТПС, из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе ТПС Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков – 92,29. В межсезонье заключил контракт с «Рейнджерс».