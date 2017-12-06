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32 сейва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Дэвилз» отличились Трэвис Зейджак (5-я минута), Тейлор Холл (25), Стефан Ноэсен (40) и Йеспер Братт (52). За «Коламбус» гол забил Ник Фолиньо (14).

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 23 секунды, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Зейджак (Ноэсен, Юханссон) – 04:24 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Бьёркстранд, Джонс) – 13:46 (5x5), 1:2 – Холл (Хишир, Братт) – 24:47 (5x5), 1:3 – Ноэсен (Вуд, Хишир) – 39:14 (5x5), 1:4 – Братт (Холл) – 51:06 (5x5)
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