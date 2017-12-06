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Гол Наместникова и 2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (37-я и 38-я минуты), ещё по одному голу забили Брейден Пойнт (1), Андрей Шустр (18), Владислав Наместников (39) и Крис Куниц (47). За «Айлендерс» шайбы забросили Мэтью Барзал (28) и Джордан Эберле (29).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка, защитник Михаил Сергачёв — 1 (0+1) очко. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 2
2:0, 3:2, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Пойнт (Палат, Кучеров) – 00:34 (5x5), 2:0 – Шустр (Куниц, Кэллахэн) – 17:47 (5x5), 2:1 – Барзал (Таварес, Ледди) – 27:07 (5x4), 2:2 – Эберле (Барзал, Пелеч) – 28:58 (5x5), 3:2 – Гурд (Сергачёв, Джонсон) – 36:22 (5x4), 4:2 – Гурд (Коккок, Конакер) – 37:56 (5x5), 5:2 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 38:46 (5x4), 6:2 – Куниц – 46:00 (5x5)

Видео эпизода, в котором Кучеров помог отличиться Пойнту, можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Кучеров — 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 40 очков за 27 игр сезона
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