Гол Наместникова и 2 очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (37-я и 38-я минуты), ещё по одному голу забили Брейден Пойнт (1), Андрей Шустр (18), Владислав Наместников (39) и Крис Куниц (47). За «Айлендерс» шайбы забросили Мэтью Барзал (28) и Джордан Эберле (29).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка, защитник Михаил Сергачёв — 1 (0+1) очко. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Видео эпизода, в котором Кучеров помог отличиться Пойнту, можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».